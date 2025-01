Ottimizza le tue finanze e risparmia per raggiungere i tuoi obiettivi

Ogni libero professionista o responsabile di un’azienda conosce bene le difficoltà di far quadrare i conti. Non solo per la complessità di tenere traccia delle entrate e delle uscite che spesso arrivano da fonti diverse, ma anche per comprendere quali sono i costi che incidono di più sul bilancio e riuscire di conseguenza a risparmiare. La gestione finanziaria di un’attività professionale non è limitata solamente ad aumentare i margini di guadagno, ma anche ad accumulare un fondo di sicurezza con il quale pagare con serenità le imposte e poter contare su risorse utili da investire per far crescere l’azienda. Se hai bisogno di tutto questo apri ora un conto HYPE Business.

Box risparmi e Tax Manager, gli strumenti inclusi nel conto HYPE Business

Aprendo un conto HYPE Business si ha accesso, tra gli altri, a due strumenti molto utili per ottimizzare la gestione finanziaria della propria attività. Il primo è quello legato alla creazione di box risparmi per programmare le spese e preventivare investimenti nel medio-lungo periodo così da far crescere la propria attività.

L’altro strumento è Tax Manager, una funzione che consente di migliorare il controllo sulle scadenze fiscali andando a stimare l’importo di imposte e contributi da pagare e la possibilità di creare un box di accantonamento per mettere da parte la cifra necessaria.

Inoltre HYPE Business è un conto che mette a disposizione bonifici ordinari e istantanei gratuiti, micro-assicurazioni e l’assistenza dedicata 7 giorni su 7 anche su WhatsApp. Incluso nel canone c’è anche la carta Mastercard con accesso a un programma di offerte e vantaggi come quelli per risparmiare sui biglietti aerei, il soggiorno in hotel e il noleggio dell’auto, l’acquisto di dispositivi elettronici e di corsi di formazione.

Passa al conto corrente HYPE Business e inizia il nuovo anno con una migliore gestione finanziaria della tua attività.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi