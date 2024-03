Ottimizza le sessioni di GIOCO con il Mouse Logitech (con mousepad INCLUSO) a MINI PREZZO

Gli appasionati di videogiochi non potranno fare a meno di questa accoppiata vincente! Parliamo del Mouse da Gaming Logitech HERO con Mousepad in tessuto, oggi disponibili su Amazon a soli 59 euro con un mega sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma non aspettare oltre, la promozione è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Mouse da Gaming Logitech con mousepad in tessuto: gli accessori fondamentali per i gamer

Per ottimizzare le tue sessioni di gioco devi assolutamente avere il Mouse da Gaming Logitech HERO con mousepad in tessuto.

Il sensore ottico per gaming del mouse HERO offre un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. È anche dotato di 11 Pulsanti Programmabili e di una Rotella di Scorrimento Ultraveloce a Doppia Modalità che offre un controllo completamente personalizzato delle tue impostazioni di gioco.

Inoltre, la tecnologia Logitech G LIGHTSYNC ‎offre un'illuminazione RGB completamente‎ personalizzabile, sincronizzabile anche con il tuo stile di gaming.

Il mousepad da gioco con superficie in tessuto oppone la giusta resistenza ai piedini del mouse quando si compie un movimento rapido o improvviso, tipico dei giochi a basso DPI. La superficie liscia consente ai giocatori con PC di ottenere la massima precisione e accuratezza del sensore del mouse.

In più, la base in gomma antiscivolo impedisce l'attorcigliamento e lo scivolamento, mantenendo il mouse pad in tessuto in posizione con movimenti rapidi e ampi durante i giochi a bassi DPI.

Il Mouse da Gaming Logitech HERO con il mousepad in tessuto oggi è disponibile su Amazon a soli 59 euro con un mega sconto del 43%. Ma non aspettare oltre, la promozione è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.