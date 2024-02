OTTIMIZZA la tua postazione di lavoro con l'Hub USB C 4-in-1 a SOLI 5 EURO

In un mondo sempre più connesso, avere una stazione di ricarica per collegare tutti i tuoi dispositivi elettronici è fondamentale soprattutto per sfruttare una postazione di lavoro ordinata ed efficace. Per questo motivo non puoi assolutamente farti scappare l'Hub USB C 4-in-1 Elexlinco, oggi su Amazon a soli 5 euro applicando il coupon di sconto del 15% al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon di sconto sono limitati e gli articoli stanno andando a ruba!

Hub USB C 4-in-1 Elexlinco: massima connettività ed efficienza

L'Hub USB C 4-in-1 Elexlinco è lo strumento perfetto per ottimizzare al massimo la tua postazione di lavoro, rendendola più ordinata ed efficiente.

L'adattatore USB C trasforma una singola porta in 4 per un multitasking semplice e per migliorare la produttività: così facendo potrai collegare più periferiche USB per tastiera, mouse, unità flash e via dicendo. In più, grazie al Plug and Play, non è neccessario nessun software e nessun driver per l'utilizzo della stazione.

Le porte a disposizione possono trasferire dati a una velocità super veloce fino a 5 Gbps. Basti pensare che è abbastanza veloce da trasferire un film HD in pochi secondi.

La compatibilità dell'hub è praticamente universale: supporta quasi tutti i tipi C come MacBook Pro, nuovo Macbook Air, laptop da ufficio Sony Vaio, tablet Lenovo, pc HP e tantissimi altri. Allo stesso modo i sistemi operativi supportati sono Windows, Mac, Unix e Chromebook OS.

Ha 6 mm di spessore ultrasottile, con un design estremamente compatto, leggero e robusto. Ciò vuol dire che le sue dimensioni e il peso leggero lo rendono portatile e si adatta facilmente allo zaino o alla borsa del laptop quando sei in viaggio.

Oggi l'Hub USB C 4-in-1 Elexlinco è disponibile su Amazon a soli 5 euro applicando il coupon di sconto del 15% al momento dell'ordine. Cosa aspetti? Un prezzo così piccolo non si era mai visto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.