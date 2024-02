OTTIMIZZA la tua postazione di lavoro con il Mouse USB Logitech a SOLI 10€

Con lo smartworking sempre più diffuso, avere una postazione efficiente e confortevole è indispensabile a prescidenre dal luogo in cui si lavora. Per questo motivo non puoi farti scappare il Mouse USB Cablato Logitech B100, oggi disponibile in super offerta su Amazon a soli 10 euro con uno sconto del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverlo direttamente a casa domani stesso. Cosa aspetti? La promozione è limitatissima!

Mouse USB Cablato Logitech B100: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse USB Cablato Logitech B100 è uno strumento indispensabile per ottimizzare la tua postazione di lavoro.

Ha 3 pulsanti con tracciamento ottico in nero, compatibile con la maggior parte dei computer desktop, MacBook e laptop. Per quanto riguarda i programmi di utilizzo, la sua compatibilità è universale: può essere sfruttato con Windows Vista o Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.4 o successivi, Mac OS X 10.3.9 o successivi, Chrome OS.

È dotato di design ambidestro quindi è perfetto anche se sei mancino. Anche il comfort è assicurato grazie alle sue dimensioni standard che permettono di sfruttarlo a lungo offrendo sempre la massima comodità.

Con Plug and Play la configurazione di questo mouse Logitech è ‎semplice: basta collegare il dispositivo alla porta USB del computer e sei pronto per partire. In più, offre una precisione ottica di 800 DPI, ovvero controllo accurato ed efficiente durante la modifica di documenti e la navigazione sul Web.

Per finire, il Logitech B100 si contraddistingue per una connessione wireless affidabile, clic silenziosi e una durata della batteria prolungata che si estende fino a 18 mesi.

Oggi il Mouse USB Cablato Logitech B100 è disponibile in super offerta su Amazon a soli 10 euro con uno sconto del 15%. Ad un prezzo così conveniente non si era mai visto, approfittane subito!

