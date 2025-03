Ottimizza il tuo PC e recupera spazio con PC Cleaner: scaricalo gratis

Se il tuo computer sta diventando lento e l’archiviazione è sempre al limite, un software di ottimizzazione può fare la differenza. PC Cleaner è lo strumento ideale per migliorare le prestazioni del tuo dispositivo, eliminando i file inutili e ripulendo lo spazio occupato da elementi superflui.

Scarica subito la versione gratuita e scopri come ridare nuova vita al tuo PC. Con pochi clic, il software analizza il sistema, identifica i file indesiderati e li rimuove in automatico, velocizzando i tempi di avvio e migliorando la stabilità generale. Spesso, un semplice intervento di pulizia può evitare di dover acquistare un nuovo dispositivo. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio le sue funzionalità, che non si limitano alla pulizia del dispositivo.

PC Cleaner: il software perfetto per un PC più veloce

Compatibile con Windows 7, 8, 10 e 11, PC Cleaner non si limita solo a liberare spazio sul disco. Offre anche strumenti per proteggere la privacy, cancellando cookie e file temporanei generati durante la navigazione online. Inoltre, individua e corregge errori all’avvio del sistema, eseguendo una scansione approfondita del registro per eliminare le voci obsolete che possono causare rallentamenti.

Sviluppato da PC HelpSoft, azienda statunitense con anni di esperienza nel settore, questo software è frutto di collaborazioni con partner di rilievo come Avanquest e Stellar Information Systems. Sul sito ufficiale troverai anche altri strumenti utili, come Driver Updater, che aiuta a mantenere aggiornati i driver del sistema evitando problemi di compatibilità, e Mac Cleaner, specifico per ottimizzare i dispositivi Apple.

Puoi iniziare a usare PC Cleaner gratuitamente, con la possibilità di sbloccare tutte le funzionalità avanzate acquistando una licenza completa. Visita la pagina dedicata per ulteriori dettagli e prova subito PC Cleaner per rendere il tuo computer più veloce e performante.

