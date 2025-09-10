Ottimizza il tuo PC con CCleaner: sconto del 20% sul piano Premium

Se noti che il tuo computer inizia a rallentare con il tempo, non è necessario spendere una fortuna per acquistarne uno nuovo. Con l' attuale offerta di CCleaner , puoi migliorare le prestazioni del tuo PC e risparmiare il 20% sul prezzo originale.
Un'opzione conveniente per riportare il tuo dispositivo alle performance ottimali, senza dover affrontare una spesa importante. Vediamo quali sono le funzionalità di CCleaner Premium.
Rinnova il tuo PC con CCleaner Premium
Con il passare dei mesi, anche il miglior computer può subire rallentamenti: avvii lenti, pagine web che non si caricano, blocchi improvvisi e prestazioni scarse quando si utilizzano programmi più impegnativi. Molti pensano subito di dover sostituire il proprio PC, ma esiste una soluzione economica che potrebbe risolvere il problema: CCleaner Premium. Questo software è conosciuto a livello globale per la sua capacità di velocizzare i dispositivi e ottimizzare lo spazio, migliorando notevolmente la reattività del sistema.
Con l'abbonamento annuale a 71,96€, risparmi il 20% rispetto al prezzo standard. Questa offerta è disponibile per un periodo limitato direttamente sul sito ufficiale di CCleaner. Con CCleaner Premium, non solo potrai eliminare file inutili e ripulire la cache, ma avrai anche accesso a Kamo, uno strumento aggiuntivo che migliora la privacy online. Kamo ti protegge dai tracker online mascherando i tuoi dati e utilizza un VPN WireGuard per garantire connessioni sicure.
Il pacchetto Professional Plus di CCleaner è stato progettato per rendere il PC fino al 34% più veloce, ottimizzando il sistema e migliorando l'esperienza utente. Inoltre, il software consente di prolungare la durata della batteria del 30%, risultando particolarmente utile per chi utilizza il portatile in mobilità.
Con questa offerta, 9 persone su 10 sono in grado di rinviare l'acquisto di un nuovo dispositivo, ottenendo comunque prestazioni elevate a un prezzo decisamente competitivo.
