Ottime le cuffie Life Q35 ora IN PROMOZIONE su Amazon

Hai bisogno di un nuovo paio di cuffie per le tue call, le tue ore di gaming o semplicemente per sentire la musica? Abbiamo scovato per te un prodotto davvero molto interessante e anche scontato. Si tratta delle cuffie Life Q35 che trovi su Amazon scontate del 30%.

Dall'attuale costo di mercato di oltre 128 euro tu ora, grazie allo sconto esclusivo Amazon, le paghi solamente 89,99 euro.

Cuffie Life Q35: cuffie wireless ad alta risoluzione e cancellazione attiva del rumore

Ecco tutte le caratteristiche di un prodotto davvero fantastico.

Queste cuffie dispongono del sistema audio migliore. I driver personalizzati con diaframma in seta riproducono accuratamente la musica su una gamma di frequenze più ampia ed eliminano la distorsione per offrire un audio certificato sia Audio ad alta risoluzione sia Audio ad alta risoluzione wireless.

Tecnologia LDAC che significa che 3 volte più dati vengono trasmessi alle cuffie con cancellazione attiva del rumore rispetto ai codec Bluetooth standard. Questo trasferimento senza perdite assicura di ascoltare ogni minimo dettaglio della musica.

Cancellazione del rumore multimodalità . Due microfoni su ciascun padiglione auricolare rilevano e filtrano i rumori fastidiosi nelle vicinanze. Passa tra le modalità Mezzi, Esterni e Interni per un’esperienza di cancellazione del rumore su misura.

Le Life Q35 sono comode e convenienti. Possono essere indossate tutto il giorno grazie alla loro struttura leggera e ai padiglioni e alla fascetta imbottiti in memory foam . Un sensore integrato rileva quando vengono rimosse dalle orecchie e mette immediatamente in pausa l’audio.

E poi disponi di chiamate con intelligenza artificiale. I microfoni con formazione del fascio rilevano la voce con incredibile precisione utilizzando un algoritmo di intelligenza artificiale la cui precisione è stata testata migliaia di volte tramite un algoritmo di AI. Le chiamate sono nitide, chiare e prive di rumori indesiderati.

Acquista ora su Amazon le cuffie Life e sono tue ad un prezzo scontatissimo.

