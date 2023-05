OTTIME cuffie Bluetooth, IN OFFERTA a soli 25 euro su Amazon

Le cuffie Bluetooth ormai sono un oggetto indispensabile per qualsiasi tipo di attività. Ne abbiamo scovato per te un paio molto interessante sia per le caratteristiche che per il prezzo. Ora su Amazon puoi acquistare gli auricolari WUYI e pagarli solamente 25,49 euro.

Cuffie Bluetooth WUYI, durata infinita e audio super chiaro

I punti forti di queste cuffie Bluetooth WUYI? Sicuramente le ben 48 ore di utilizzo e il praticissimo display digitale a LED di cui sono dotate. Queste possono essere utilizzate per 6-8 ore per carica e, grazie alla custodia di ricarica, è possibile estendere il tempo di utilizzo di 40 ore e godersi la musica in qualsiasi momento e ovunque. L'esclusivo display digitale a LED consente di visualizzare la carica residua evitando di rimanere a secco.

I ganci in silicone flessibile e morbido si adattano a tutte le forme dell'orecchio per una perfetta aderenza, assicurandoti anche che gli auricolari rimangano comodi e sicuri durante lo sport e le attività all'aperto. Sono poi impermeabili, quindi non dovrete preoccuparvi di pioggia e sudore per ascoltare musica di alta qualità. Le cuffie wireless sono dotate di un diaframma in grafene da 13,4 mm per bassi potenti. Il microfono incorporato di alta qualità consente di godere appieno di chiamate cristalline.

Le cuffie bluetooth WUYI utilizzano l'avanzata tecnologia Bluetooth 5.3 per una minore latenza, un minore consumo energetico e un più rapido trasferimento dei dati audio. Inoltre si connettono automaticamente ai dispositivi precedentemente accoppiati senza praticamente alcun ritardo. I controlli sono semplici e ad ampia compatibilità. Difatti sono dotate di controlli sensibili al tatto, toccando gli auricolari è possibile riprodurre/ mettere in pausa, regolare il volume, cambiare brano, rispondere/terminare le chiamate e attivare l'assistente vocale. Le cuffie senza fili possono essere facilmente accoppiate sia a dispositivi iOS che Android.

Stanno letteralmente andando a ruba sia per il costo basso che per le ottime caratteristiche. Approfittane anche tu adesso e acquista ora su Amazon le cuffie Bluetooth WUYI a soli 25,49 euro.

