Ottieni una privacy di livello militare con questa VPN a 2€ al mese

Sono ancora poche le persone che si preoccupano della propria privacy online, ignorando forse i rischi legati alla navigazione in Internet, come furti d'identità, sottrazioni di dati personali, attacchi ransomware, e-mail di phishing e quant'altro. Per difendersi al meglio, lo strumento più affidabile è una VPN, non una qualunque però.

Oggi infatti esistono decine di servizi VPN diversi, ma solo pochi mantengono le promesse iniziali. Uno dei migliori è il fornitore PrivateVPN, forte di una crittografia di livello militare e di un prezzo per i primi tre anni estremamente competitivo: 2,08 euro al mese.

Ottenere una privacy di livello militare con PrivateVPN

Il servizio PrivateVPN impiega la crittografia AES di grado militare, ritenuta dagli addetti ai lavori come la più sicura in questo settore. I vantaggi sono molteplici, a partire da un aumento significativo della propria privacy online quando si è connessi alla rete Internet tramite il servizio VPN.

L'altro vantaggio è beneficiare di una connessione più rapida, che consente di guardare video in streaming, scaricare contenuti e navigare online alla massima velocità, perfino più velocemente della connessione Wi-Fi della propria casa.

Un ulteriore elemento da aggiungere è la politica no-log. Il merito è delle leggi svedesi sulla privacy, secondo cui vige il divieto per le aziende che hanno sede nel Paese scandinavo di conservare i dati associati alle attività web svolte dai loro utenti. In poche parole, PrivateVPN non è in grado di sapere cosa i suoi clienti fanno online.

E se prima o dopo l'installazione del servizio si ha bisogno di aiuto, il servizio VPN mette a disposizione un'assistenza dedicata da remoto. Il supporto è gratuito, essendo incluso nel prezzo che si paga mensilmente per usufruire della connessione privata.

A proposito di prezzo, i primi tre anni di PrivateVPN sono disponibili al prezzo scontato di 2,08 euro al mese, grazie all'85% di sconto applicato in questi giorni dalla nuova promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.