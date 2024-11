Ottieni una carta di credito gratuita per un anno con Banca Mediolanum

Se si è alla ricerca di una carta di credito gratuita, una delle scelte più convenienti è aprire SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum a canone zero per il primo anno. In via promozionale, infatti, consente di ottenere un conto a canone zero per il primo anno, insieme a una carta di debito Mastercard gratuita per 12 mesi.

Con Mediolanum Credit Card, la carta di credito associata al conto online SelfyConto, è possibile pagare ovunque nel mondo e in totale sicurezza. Questo grazie all'utilizzo dei circuiti di pagamento Mastercard e Visa, in aggiunta alla tecnologia contactless e alla compatibilità con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Per richiedere l'apertura di SelfyConto e aggiungere la carta di credito con quota gratuita occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Come ottenere una carta di credito gratuita per un anno con Banca Mediolanum

Per ricevere una carta di credito con quota gratuita per il primo anno è sufficiente aprire SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum. L'apertura richiede un documento d'identità e il codice fiscale (entrambi devono essere in corso di validità, ndr). In più, occorre tenere a portata di mano il proprio smartphone e l'indirizzo e-mail. L'identificazione potrà poi essere completata tramite SPID, bonifico o la webcam del proprio computer.

Al momento dell'apertura del conto online, occorre infine richiedere l'aggiunta della carta di credito. Se la risposta verrà accettata, si riceverà una carta di credito a scelta tra Mastercard o Visa con un plafond minimo di 1.500 euro. Al termine poi dei primi 12 mesi, la quota della carta passerà a 20 euro all'anno.

I dettagli completi del conto corrente online SelfyConto e della carta di credito Mediolanum Credit Card associata al conto sono disponibili su questa pagina del sito Banca Mediolanum.

