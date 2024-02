Ottieni un prestito di 1.500 euro con TAEG a partire dallo 0,01% grazie a Younited Credit

Younited Credit, società leader nell'erogazione di prestiti personali, ha lanciato una nuova promozione valida fino al 21 febbraio per i nuovi clienti con più alto merito creditizio: 1.500 euro di prestito con TAEG a partire dallo 0,01% e rata da 62,51 euro al mese per 24 mesi. Calcolatrice alla mano, gli interessi complessivi al termine dei due anni sono pari a 24 centesimi.

TAEG da 0,01%: richiedi un prestito personale con Younited Credit entro il 21 febbraio

La promozione attiva sul sito di Younited Credit durerà fino alla giornata di domani. Si tratta di un'ottima offerta, considerando che di solito il TAEG per i prestiti personali si aggira intorno al 6-7%, se non percentuali maggiori.

Per prestito personale si intende un particolare tipo di credito per sostenere spese impreviste o soddisfare dei bisogni personali o per la famiglia. Ad esempio, rientra nella sfera del prestito personale quello per l'acquisto di una nuova auto, per organizzare un viaggio all'estero o per affrontare spese sanitarie.

Nel corso degli anni, Younited Credit si è guadagnato la fiducia di migliaia di persone qui nel nostro Paese, tanto da diventare uno dei punti di riferimento a livello nazionale. Uno dei suoi principali punti di forza è l'immediatezza della risposta, dato che per l'esito della domanda occorre aspettare appena 24 ore.

Inoltre è anche la società finanziaria che offre i tassi di finanziamento più convenienti, a maggior ragione oggi e domani, quando il TAEG sarà di fatto zero.

Approfitta dell'ultima promozione di Younited Credit per ottenere 1.500 euro in prestito con TAEG allo 0,01%. Riceverai una risposta con l'esito della domanda via email o SMS entro 24 ore.

