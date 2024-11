Ottieni un Buono Regalo Amazon da 100€ con Conto Corrente Arancio

Da oggi è online la nuova iniziativa promozionale della banca olandese ING per quanti scelgono di aprire il conto online Conto Corrente Arancio: un Buono Regalo Amazon da 100 euro utilizzando in fase di apertura del conto il codice ING2024 e spendendo almeno 100 euro con la carta di debito associata al conto.

Grazie all'accredito dello stipendio Conto Corrente Arancio di ING è un conto a canone zero, con prelievi, bollettini, bonifici e carte a zero spese. Oltre alla carta di debito, è possibile richiedere infatti anche una carta di credito Mastercard con quota gratuita.

L'apertura di Conto Corrente Arancio è disponibile su questa pagina del sito ufficiale ING.

Come ottenere un Buono Regalo Amazon da 100 euro con Conto Corrente Arancio

Per ricevere un Buono Amazon da 100 euro nell'ambito dell'iniziativa di ING occorre aprire un nuovo Conto Corrente Arancio entro il 27 dicembre, usando in fase di registrazione il codice promozionale ING2024 e richiedendo la carta di debito Mastercard. Con questa carta bisogna poi spendere almeno 100 euro entro il 31 gennaio 2025.

Sia la carta di debito che il conto online dovranno inoltre essere ancora attivi al momento della ricezione del Buono. Riguardo a ciò, il regolamento della promozione chiarisce che, per essere considerato attivo, il conto deve avere un saldo di almeno 200 euro.

Prosegue inoltre la promozione relativa al codice amico da condividere con i propri amici. Per ogni amico che sceglie di aprire Conto Corrente Arancio si riceve un Buono Regalo Amazon da 50 euro, per un totale di 500 euro (è infatti possibile portare in ING fino a un massimo d 10 amici).

I dettagli completi dell'iniziativa legata a Conto Corrente Arancio sono disponibili su questa pagina del sito ING.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.