Ottieni un Buono Amazon da 100 euro con il conto online SelfyConto

L'ultima iniziativa promossa da Banca Mediolanum consente di ottenere un Buono Amazon da 100 euro grazie all'apertura del conto online SelfyConto. Il buono regalo è spendibile regolarmente su Amazon.it, lo store italiano dell'e-commerce più famoso al mondo.

Tra i vantaggi di SelfyConto si segnalano il canone del conto e delle due carte - Mediolanum Card e Mediolanum Credit Card - a zero per il primo anno (e fino a 30 anni per quanto riguarda il conto corrente), i prelievi gratuiti in Italia e nei Paesi Ue, i bonifici SEPA istantanei e ordinari senza costi per tutti il primo anno e per gli under 30, più le principali operazioni bancarie senza commissioni.

Per aprire SelfyConto occorre collegarsi a questa pagina del sito Banca Mediolanum e selezionare il tasto Apri SelfyConto.

Come ottenere un Buono Amazon da 100 euro con il conto online SelfyConto

Per ricevere un Buono Regalo Amazon da 100 euro con SelfyConto occorre aprire il conto corrente online di Banca Mediolanum entro il 31 dicembre 2024. Il passaggio successivo consiste nell'accredito dello stipendio o della pensione sul conto appena aperto. Nel caso non si abbia né una busta paga né un assegno previdenziale, si può essere ugualmente idonei alla promo spendendo almeno 500 euro al mese.

La spesa d'importo complessivo di 500 euro al mese va compiuta tramite la Mediolanum Card, la carta di debito associata a SelfyConto. Appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, consente di effettuare prelievi gratuiti in tutti gli ATM italiani ed europei, senza limiti di operazioni. In più consente di effettuare pagamenti online e nei negozi di tutto il mondo, grazie al circuito Mastercard.

Tornando alla promozione del Buono Amazon da 100 euro, l'apertura del conto entro il 31 dicembre più l'accredito dello stipendio o della pensione (oppure i 500 euro al mese) consentono di azzerare il canone e i costi dei bonifici istantanei e ordinari fino al 31 dicembre 2027.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.