Ottieni un bonus di 25€ immediato con il conto HYPE Premium

HYPE, fintech 100% italiano appartenente al Gruppo Sella, ha lanciato una nuova promozione che consente ai nuovi clienti del conto HYPE Premium di ricevere un bonus immediato da 25 euro. Per beneficiare dell'offerta occorre aggiungere il codice promo CIAOHYPER al momento dell'iscrizione su HYPE.

Con HYPE Premium si ottiene un conto online all inclusive, attraverso cui si ha libero accesso a tutti i servizi della piattaforma, compresi quelli assicurativi. Tra le altre cose, sono inclusi pagamenti e prelievi gratis ovunque, una carta di debito Mastercard, un'assicurazione su viaggi, acquisti online e spese mediche, più l'assistenza prioritaria (anche tramite WhatsApp).

Per registrare un nuovo conto e usufruire così del bonus di benvenuto da 25 euro occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale HYPE.

Come ottenere un bonus di 25 euro con HYPE

Il bonus da 25 euro è riconosciuto a chiunque sceglie di aprire il conto online HYPE Premium con il codice promozionale CIAOHYPER ed effettuare un pagamento con la carta di debito Wolrd Elite Mastercard associata al conto. L'invio del bonus è immediato non appena viene concluso il primo acquisto con la carta, indipendentemente dall'importo speso.

A fronte di un canone di 9,90 euro al mese, l'account Premium di HYPE offre prelievi gratuiti in tutto il mondo, bonifici illimitati e in tempo reale a zero spese, il pagamento di bollette, bollettini e ricariche telefoniche a zero spese. E a proposito di ricariche, è possibile ricaricare la propria carta senza limiti, così da affrontare qualsiasi spesa.

Un altro fiore all'occhiello del conto è l'assicurazione all inclusive che garantisce la copertura delle spese mediche, il rimborso in caso di smarrimento del bagaglio o per il ritardo del volo, un accesso esclusivo a oltre 1.100 lounge negli aeroporti di tutto il mondo e il fast track gratuito negli aeroporti di Roma (Fiumicino), Milano (Linate), Torino, Venezia, Napoli, Catania e Olbia.

I dettagli completi dell'iniziativa in corso sono disponibili a questa pagina del sito HYPE.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.