Ottieni subito 50 Euro di bonus con il Conto HYPE Premium

HYPE è considerato uno dei più interessanti conti online. Inoltre, al momento offre un'ottima tariffa specialmente per la versione Premium.

Per aderire alla promozione, il pacchetto regala un bonus di 50€ una volta che hai aperto il conto HYPE Premium, inserito il codice promo HYPE50 durante la registrazione, accreditato lo stipendio o pensione e speso almeno 50€ con la carta di pagamento.

Tutte le caratteristiche del Conto HYPE Premium

HYPE Premium offre un conto completo che permette illimitato accesso a numerosi servizi, tra i quali le assicurazioni.

Presenta 4 benefici: pagamenti e prelievi gratuiti in qualsiasi paese, MasterCard World Elite, supporto prioritario via WhatsApp e un pacchetto assicurativo per acquisti, viaggi e furti ATM.

La versione Premium di HYPE offre numerosi vantaggi, tra cui bonifici istantanei gratuiti, prelievi gratuiti in tutto il mondo, ricarica illimitata della carta, zero commissioni e protezione dagli imprevisti di viaggio.

Con i bonifici istantanei è possibile effettuare trasferimenti gratuiti e in tempo reale, mentre i prelievi possono essere effettuati senza costi aggiuntivi in qualsiasi valuta.

La ricarica della carta non ha limiti e non ci sono commissioni per pagare bollette o ricaricare. Inoltre, HYPE Premium offre una protezione completa per spese mediche, smarrimento bagaglio e ritardo dei voli.

Registrarsi su HYPE è facilissimo e richiede pochi minuti in linea. Il conto corrente diventa attivo in pochi giorni e la carta virtuale è già visibile nell'app. Affrettati a ottenere HYPE Premium e sfrutta la promozione con bonus di 50 Euro, in scadenza a breve.

