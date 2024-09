Ottieni miglia aeree per i tuoi viaggi all'estero grazie a Revolut

Revolut prosegue la sua espansione sia in Italia che all'estero. Forte di un'offerta non paragonabile a quella dei conti correnti tradizionali, una delle app finanziarie più famose al mondo vede il proprio numero di clienti aumentare in maniera vertiginosa. Tra i suoi vantaggi più significativi si annovera anche la possibilità di trasformare i punti raccolti con il programma fedeltà RevPoints in miglia aeree, grazie alla partnership con le principali compagnie aeree quali KLM, Air France, British Airways e Iberia.

L'iscrizione a Revolut è gratuita. Tra le altre cose, i nuovi iscritti hanno l'opportunità di beneficiare di un rimborso pari a 10 euro.

Come ottenere miglia aeree per i propri viaggi con Revolut

Il primo passo da compiere è l'apertura di un conto Revolut. Tutti i piani disponibili includono il programma RevPoints, grazie al quale è possibile ottenere fino a un punto per ogni euro speso con la carta associata al conto (a seconda del piano selezionato).

I punti guadagnati con RevPoints possono poi essere riscattati come ricompensa. Tra queste, una delle più apprezzate riguarda proprio le miglia aeree. Nelle specifico, è possibile ottenere un miglio per ogni punto convertito, grazie alla partnership stretta da Revolut con numerose compagnie aeree, tra cui KLM, British Airways, Air France e Iberia.

Per gli amanti dei viaggi ci sono poi altre ricompense interessanti, tra cui gli sconti sulle prenotazioni di strutture ricettive tramite la sezione Soggiorni, in aggiunta a tour e attività speciali disponibili nella categoria Esperienze.

Puoi iscriverti a Revolut tramite questa pagina dedicata del sito ufficiale. La procedura di iscrizione richiede solo pochi minuti del tuo tempo libero.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



