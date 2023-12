Ottieni la Carta PAYBACK GRATIS per sempre con American Express

Con la nuova Carta di Credito PAYBACK di American Express, l'opportunità di godere di vantaggi senza costi è finalmente una realtà.

Grazie a questa iniziativa, il canone associato alla carta è azzerato in modo permanente, offrendo ai titolari un'esperienza di pagamento senza oneri aggiuntivi.

I vantaggi della Carta PAYBACK

La Carta di Credito PAYBACK di American Express è parte integrante del programma fedeltà multipartner PAYBACK, consentendo agli utenti di accumulare punti su ogni acquisto effettuato in negozio o presso alcuni partner online.

Per richiedere questa carta, è necessario essere iscritti a PAYBACK, ma la buona notizia è che la carta stessa è completamente gratuita e può essere richiesta online da chiunque, senza complicazioni.

Per essere idonei a questa particolare carta di credito, è richiesto un reddito lordo di almeno 11.000 euro annui, oltre al possesso della stessa carta.

Le sue caratteristiche principali includono una quota annuale di 0€ fino a quando si rimane con AMEX, con un'aggiunta di 2 euro per l'imposta di bollo per ogni estratto conto.

Il TAN/TAEG è del 12%/14,31%. La flessibilità è offerta anche nella forma di pagamento, consentendo ai titolari di modificare l'addebito dell'estratto conto secondo le proprie esigenze, optando per la rateizzazione mensile o il pagamento in un'unica soluzione.

Accumulare punti PAYBACK è semplice: ogni 2 euro spesi con la carta presso i partner abilitati permettono di guadagnare un punto. Inoltre, la Carta include una carta supplementare, offrendo ulteriori opportunità di accumulare punti.

La sicurezza degli acquisti è garantita da un'apposita assicurazione che protegge dai possibili utilizzi impropri della carta e dalle truffe online. I titolari possono inoltre godere di vantaggi esclusivi offerti dai servizi American Express, tra cui sconti su shop online, offerte viaggi, e molto altro.

Il servizio clienti di American Express è disponibile 24 ore su 24 per assistere i titolari in ogni loro esigenza. La richiesta della carta avviene in modo completamente online, senza la necessità di inviare documenti cartacei.

Scegli la Carta PAYBACK di American Express per una gestione agevole e conveniente delle tue spese quotidiane.

