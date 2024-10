Ottieni il 5% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi con SelfyConto

Nell'ambito della promozione "Vincoli 5% - nuovi clienti", Banca Mediolanum riconosce il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi alle persone che decidono di aprire il conto online SelfyConto entro il 31 ottobre e richiedono la costituzione di un conto deposito entro il 30 novembre, accreditando il proprio stipendio 7 giorni prima la scadenza del deposito.

SelfyConto è un conto corrente online completo, a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30, con prelievi e bonifici online gratis. Sono a costo zero anche gli addebiti delle utenze domestiche e i canoni sia della carta di debito che della carta di credito (per il primo anno). La richiesta di apertura è disponibile direttamente su questa pagina del sito Banca Mediolanum.

Come ottenere il 5% annuo lordo con il conto deposito di SelfyConto

La promo in corso sul sito Banca Mediolanum prevede l'apertura di un nuovo conto online SelfyConto entro il 31 ottobre. In seguito, occorre presentare entro il 30 novembre la richiesta di costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi, per poi accreditare lo stipendio sul conto entro sette giorni dalla scadenza del deposito.

In caso di mancato accredito dello stipendio, il conto deposito sarà remunerato al tasso annuo lordo dello 0,05%, anziché al 5% come previsto dall'offerta. Il regolamento chiarisce inoltre che il vincolo minimo è pari a 100 euro, quello massimo è di 500.000 euro.

Tornando al conto online SelfyConto, dopo il primo anno il canone mensile è pari a 3,75 euro al mese (azzerabile in via promozionale), mentre il canone della carta di debito passa a 10 euro all'anno e quello della carta di credito a 20 euro all'anno.

Per beneficiare dell'offerta sul conto deposito, infine, è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum e completare il form di registrazione.

