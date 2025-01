Ottieni il 4% annuo lordo su somme vincolate a 6 mesi con questo conto

Se si è alla ricerca di un conto deposito che offra un tasso d'interesse annuo superiore alla media, una delle scelte migliori è SelfyConto di Banca Mediolanum. Grazie alla nuova iniziativa, è possibile ricevere il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi aprendo il conto online SelfyConto e accreditando il proprio stipendio.

Canone gratuito del conto fino a 30 anni e per tutti il primo anno, bonifici istantanei e ordinari SEPA senza commissioni, carta di debito fisica a canone zero per il primo anno: questi i principali punti di forza di SelfyConto, uno dei migliori conti online oggi disponibili in Italia.

Come ottenere il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi

La nuova promozione di Banca Mediolanum prevede come primo passaggio l'apertura del conto online SelfyConto entro il 10 marzo. Per aprire il conto sono richiesti un documento d'identità, il codice fiscale, il proprio numero di telefono e un indirizzo e-mail valido.

Il secondo step prevede la costituzione di un conto deposito a tempo della durata di sei mesi: la data limite per l'apertura del deposito è fissata al 10 aprile. Per quanto riguarda l'importo delle somme vincolabili, si parte da un minimo di 100 euro a un massimo di 500.000 euro.

Volendo poi, durante il periodo promozionale è possibile richiedere lo svincolo di una parte o dell'intera somma del deposito, senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento. L'unica condizione da rispettare è l'accredito dello stipendio sul conto appena registrato, entro e non oltre 7 giorni prima la scadenza del deposito a tempo.

L'accredito dello stipendio dà diritto a un ulteriore beneficio: l'azzeramento del canone per tutti fino al 31 dicembre 2027, così come dei bonifici istantanei e ordinari SEPA. In questo caso, in alternativa alla busta paga si può aderire ugualmente alla promo spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito Mastercard associata al conto.

