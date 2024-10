Ottieni il 4% annuo lordo per 12 mesi con Conto Arancio di ING

La banca olandese ING offre il 4% annuo lordo per i primi 12 mesi dall'attivazione di Conto Arancio, il conto deposito associato a Conto Corrente Arancio. Si possono depositare fino a 50.000 euro. Per beneficiare della promozione in corso, occorre inoltre aprire il conto online di ING e accreditare lo stipendio o la pensione (oppure garantire entrate pari ad almeno 1.000 euro ogni mese).

Conto Corrente Arancio è un conto online a canone zero grazie all'accredito dello stipendio. Gli altri vantaggi sono prelievi, bonifici e bollettini gratuiti, oltre che una carta di debito e una carta di credito a canone zero.

Come ottenere il 4% annuo lordo per 12 mesi con Conto Arancio

Per avere il 4% per 12 mesi sui tuoi risparmi, apri Conto Corrente Arancio entro il 16 novembre 2024 e aggiungi Conto Arancio nella fase di apertura del conto corrente online. In seguito attivali attraverso un bonifico di qualsiasi importo, quindi accredita lo stipendio sul conto online appena aperto entro il 31 gennaio 2025.

L'accredito dello stipendio o della pensione può essere effettuato tramite la causale ABI 27 o ABI 27P. In alternativa, se non si dispone né di uno stipendio né di un assegno previdenziale, occorre versare su Conto Corrente Arancio una somma pari ad almeno 1.000 euro ogni mese.

Per aprire il conto sono sufficienti i dati anagrafici e quelli di residenza. Per quanto riguarda invece la firma sul contratto, ING ha reso il processo 100% digitale. Infine, per l'identificazione si può optare per un bonifico da un altro conto intestato alla propria persona oppure una videochiamata con un operatore.

Puoi aprire Conto Corrente Arancio e richiedere l'apertura contestuale di Conto Arancio tramite questa pagina del sito ufficiale ING.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.