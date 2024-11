Ottieni il 4% annuo lordo per 12 mesi con Conto Arancio di ING

Se si è alla ricerca di un conto online remunerato, una delle soluzioni migliori oggi disponibili è offerta dalla banca olandese ING. L'ultima iniziativa propone il 4% annuo lordo per 12 mesi sulle somme vincolate su Conto Arancio, da aggiungere al momento dell'apertura di Conto Corrente Arancio. Il conto deposito è a zero spese e i soldi sono sempre disponibili.

Per quanto riguarda il conto online Conto Corrente Arancio, volendolo descrivere in tre aggettivi diremmo conveniente, 100% digitale e sicuro. Conveniente perché il canone del conto e delle carte associate sono a zero grazie all'accredito dello stipendio; 100% digitale perché si apre e si gestisce interamente online; infine sicuro perché il titolare del conto autorizza le operazioni e riceve puntuali notifiche sui pagamenti.

La promozione, valida fino al 16 novembre, è disponibile su questa pagina del sito ufficiale di ING.

Come ottenere il 4% annuo lordo per 12 mesi con Conto Arancio

Per avere il 4% per 12 mesi occorre aprire Conto Corrente Arancio e richiedere l'apertura anche di Conto Arancio entro il 16 novembre. Dopodiché, il passaggio seguente prevede l'accredito dello stipendio o della pensione, oppure entrate mensili di almeno 1.000 euro.

Ecco la procedura passo dopo passo da seguire:

Apri Conto Corrente Arancio entro il 16 novembre 2024.

entro il 16 novembre 2024. Aggiungi Conto Arancio al momento dell'apertura di Conto Corrente Arancio.

al momento dell'apertura di Conto Corrente Arancio. Attiva sia il conto corrente che il conto deposito con un bonifico entro il 31 gennaio 2025.

con un bonifico entro il 31 gennaio 2025. Accredita lo stipendio o la pensione entro il 31 gennaio 2025, oppure assicurati di garantire entrate di almeno 1.000 euro ogni mese.

Ricordiamo che Conto Corrente Arancio è un conto corrente bancario che offre qualsiasi tipo di servizio per la gestione delle proprie spese, mentre Conto Arancio è un conto deposito che dà una mano concreta nella gestione dei propri risparmi remunerandoli.

Maggiori dettagli sulla promozione a questa pagina del sito ING.

