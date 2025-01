Ottieni fino a 30.000€ di prestito in maniera semplice e veloce

Richiedere un prestito personale è la soluzione migliore per diverse necessità per le quali si necessita di avere una determinata somma di denaro. Non è necessariamente la soluzione cui ricorrere in caso di mancanza di liquidità, ma anche come strategia finanziaria per rendere una spesa, anche la più importante, maggiormente sostenibile. I prestiti personali, infatti, possono essere restituiti su più anni con una rata mensile bassa e per questo gestibile e accessibile. Con AGOS puoi richiedere da 500€ a 30.000€.

L’utilità di richiedere un prestito personale

Sono diversi i motivi per cui si può avere necessità di richiedere un prestito personale. Il primo, più immediato, è quello di dover sostenere una spesa improvvisa come può essere la riparazione o la sostituzione della macchina o, anche, l’acquisto di un elettrodomestico in caso di guasto imprevisto.

Allo stesso tempo il prestito personale è lo strumento finanziario utile e più conveniente anche per pianificare delle spese, come possono essere i viaggi, i corsi di formazione e i percorsi accademici andando quindi a fare un investimento sulla propria carriera o quella dei propri figli.

I prestiti personali possono essere anche l’opportunità per consolidare un debito. Nel caso, per esempio, negli anni si fossero sottoscritti più prestiti, si può richiedere un prestito AGOS per unificare le rate di più prestiti in un’unica soluzione mensile più leggera e sostenibile.

Ricorrere ad AGOS per i prestiti personali assicura una maggiore flessibilità e consente di impostare un piano di ammortamento fino a 120 mesi. Grazie ai tassi di interesse competitivi, con AGOS è possibile ottenere immediata liquidità a condizioni estremamente favorevoli.

Inoltre grazie al simulatore online è possibile fin da subito comprendere l’evoluzione del prestito e l’impatto sul bilancio personale e familiare di ogni rata mensile potendo poi procedere alla richiesta direttamente dalla piattaforma digitale e ottenere una risposta di fattibilità in tempi estremamente rapidi.

