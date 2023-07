Ottieni fino a 24€ di sconto con luce e gas di Eni Plenitude

Eni Plenitude offre uno sconto di 24€ se attivate un contratto luce o gas con pagamento attraverso domiciliazione bancaria. Avrete inoltre il vantaggio di ottenere prezzi in linea con l'andamento di mercato grazie a Trend Casa.

Plenitude è un programma di Eni con cui è possibile ottenere diversi vantaggi, oltre a un risparmio di 200€ sulle spese di ogni giorno.

Eni Plenitude: sconti su bolletta e spese giornaliere

Con Eni Plenitude, oltre alla possibilità di ottenere uno sconto di 24€ sulla tariffa attivando la domiciliazione bancaria, è possibile avere anche ulteriori vantaggi sulle spese quotidiane. Gli sconti includono ristoranti, abbonamenti, acquisto di prodotti e altro.

Per beneficiarne vi basterà sottoscrivere un contratto luce o gas. Eni offre il prezzo all'ingrosso, più un piccolo contributo al consumo. Trattandosi di un andamento influenzato da fattori totalmente esterni, il PUN (Prezzo Unico Nazionale) può variare giorno dopo giorno. Per render più chiare le idee, il sito propone l'andamento storico dei valori uniti all'ultimo mese ufficiale, sia per quanto riguarda l'energia che per il gas.

Se provenite già da un altro fornitore, cambiare è più facile di quanto si pensi. La sottoscrizione è rapida e potete fare tutto online in pochi passaggi: bastano i dati anagrafici e quelli delle vostre bollette. Il cambio di fornitura non comporterà alcuna interruzione, Eni gestirà tutto per voi dando la disdetta con il vostro mandato. Il passaggio a Plenitude è inoltre gratuito e se non siete soddisfatti potete cambiare quando volete senza alcun costo.

Con Eni avrete inoltre diversi servizi, come un pannello da cui controllare la fornitura, verificando i consumi, lo storico dei pagamenti e inviando l'autolettura dei contatori, oltre a poter ovviamente scoprire tutti i vantaggi del programma Plenitude.

Avete bisogno di aiuto? Il servizio assistenza è disponibile dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 20 tramite telefono.

Approfitta ora dell'offerta Eni e cambia operatore per prezzi più vantaggiosi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.