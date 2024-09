Ottieni fino a 200 euro in Buoni Amazon grazie al conto Credem Link

Credem (Credito Emiliano) ha da poco lanciato una nuova promozione legata all'apertura del conto online Credem Link. I nuovi clienti che apriranno il conto entro il 31 ottobre, inserendo in fase di apertura il codice PROMO200, potranno ottenere fino a 200 euro in Buoni Regalo Amazon.

Credem Link è un conto corrente online a canone zero, con carta di debito Mastercard e un servizio di Internet Banking completamente gratuito. In alternativa alla carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, si può optare per la Credemcard, una carta di debito Pagobancomat con pagamenti e prelievi in Italia.

Come ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon con Credem Link

Per ricevere un Buono Amazon da 200 euro occorre aprire il conto Credem Link entro il 31 ottobre 2024, ricordando di inserire in fase di iscrizione il codice PROMO200 (scritto in maiuscolo). Il secondo passaggio richiesto è l'accredito dello stipendio o della pensione sul conto corrente online appena aperto, oppure spendere almeno 1.000 euro con la carta di debito associata al conto entro il 30 novembre.

Il regolamento dell'iniziativa di Credem Banca specifica che il premio verrà erogato tra il 15 e il 31 gennaio 2025. Una volta ricevuto, il Buono Amazon sarà spendibile sul sito ufficiale amazon.it.

Per quanto riguarda il conto online del gruppo bancario Credem, uno dei suoi principali punti di forza è la carta Credemcard Internazionale su circuito Mastercard. Si tratta di una carta utilizzabile sia in Italia che all'estero, e che può essere collegata ai principali wallet digitali in uso (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, ecc.).

L'apertura del conto Credem Link è disponibile online su questa pagina del sito ufficiale della banca Credem.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.