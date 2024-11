Ottieni fino a 150€ in Buoni Amazon e la Carta Oro di American Express

Per il mese di novembre la banca francese Crédit Agricole ha lanciato una nuova promozione. Aprendo il conto corrente online Crédit Agricole entro l'11 dicembre, e invitando i propri amici a fare altrettanto, si riceveranno fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon (25 euro per ogni amico invitato, fino ad un massimo di 6 amici).

Inoltre, al momento dell'apertura del conto si può richiedere la carta di credito Carta Oro di American Express, beneficiando della quota gratuita del canone per il primo anno (poi dal secondo anno il costo passa a 14 euro al mese).

Per aprire il conto online Crédit Agricole bisogna collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Crédit Agricole.

Come ottenere fino a 150 euro in Buoni Amazon e la Carta Oro di American Express con quota gratuita il primo anno

Per ricevere fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon occorre per prima cosa aprire un conto Crédit Agricole. Dopo averlo aperto, si otterrà in automatico un codice promozionale, da condividere con uno o più amici (fino ad un massimo di 6, ndr) durante l'invito ad aprire un nuovo conto con la banca francese.

Per ogni amico che apre un conto online Crédit Agricole con il codice promozionale, si riceverà un Buono Amazon da 25 euro. Dato che la promo prevede un tetto limite di 6 amici, è possibile accumulare fino a 150 euro in Buoni Regalo.

Inoltre, se si sceglie di aprire un mutuo entro l'11 dicembre, si ha l'opportunità di invitare altri 6 amici, per un totale di 12 persone dunque, e un guadagno in Buoni Amazon pari a 300 euro.

Per quanto riguarda infine la carta di credito, al momento dell'apertura del conto occorre richiedere Carta Oro di American Express. Al termine della valutazione della banca, si riceverà a casa la nuova carta di credito con quota gratuita per un anno. Dal secondo anno in poi la carta di credito presenta un canone mensile di 14 euro.

I dettagli completi della promozione di novembre sono consultabili a questa pagina del sito Crédit Agricole.

