Ottieni fino a 100€ in Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più

La nuova iniziativa della banca olandese ING offre fino a 100 euro in Buoni Amazon a tutti coloro che apriranno Conto Corrente Arancio Più e accrediteranno il proprio stipendio. Il conto online offre un canone sia per il conto che per la carta di credito a zero, più prelievi gratis in Italia e in Europa.

Gli altri vantaggi di Conto Corrente Arancio Più sono i bonifici SEPA (anche istantanei) e bollettini gratuiti, insieme a una carta di debito associata al conto a costo zero. A tutto questo si aggiunge una gestione completa del conto corrente da app, con la possibilità di associare la carta di debito Mastercard ai principali wallet digitali oggi disponibili (Apple Pay e Google Pay).

Come ottenere fino a 100 euro in Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più

La prima cosa da fare è aprire Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre, digitando il codice ING2024 e scegliendo la carta di debito Mastercard. L'attivazione del conto, che può avvenire tramite un primo bonifico di qualsiasi importo (anche 1 euro), deve essere completata entro il 29 novembre.

Facendo un primo acquisto entro quest'ultima data, riceverai un primo Buono Amazon da 50 euro. Per ricevere anche il secondo buono da 50 euro, per un totale così di 100 euro, occorre spendere almeno 500 euro con la carta di debito associata al conto entro il 29 novembre.

Infine, sarà sufficiente mantenere attivo il conto online con un saldo di almeno 200 euro fino a quando non si riceverà il premio via e-mail.

Per beneficiare quindi della nuova iniziativa della banca ING, collegati alla pagina dedicata all'apertura di Conto Corrente Arancio Più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.