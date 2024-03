Ottieni fino a 100€ in Buoni Amazon aprendo un conto Credem Link

Credem Link si presenta come una soluzione all’avanguardia che ti consente di gestire in autonomia il tuo denaro. Con questo conto online, oltre al canone zero, potrai ottenere anche fino a 100€ in Buoni Amazon.

Non manca la carta di debito, l’accesso a servizi di Internet Banking e App Mobile, e l’assistenza di consulenti pronti a supportarti, sia in filiale che online.

Credem Link: il conto che ti offre fino a 100€ in Buoni Amazon

Per potere ottener i Buoni Regalo Amazon.it dal valore di 1oo euro, devi aprire il conto Credem Link prima del 5 aprile 2024 e utilizzare il codice promozionale CREDEM100.

L’apertura del conto ti consente di avere una carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard, priva di canone per il primo anno e poi disponibile a soli 1,5€ mensili. Questa carta facilita prelievi e pagamenti, sia online che fisici, in Italia e all’estero, con la comodità di poter pagare anche attraverso lo smartphone.

Come alternativa c’è la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat, senza alcun canone per sempre, ideale per transazioni e prelievi sul territorio nazionale.

L’App Credem Mobile e il servizio di Internet Banking, entrambi senza costi aggiuntivi, permettono una gestione facile e sicura del conto, con una gamma di operazioni che va dai trasferimenti di denaro ai pagamenti di bollette. Hai anche l’opzione di aprire il Conto Deposito Più, che ti offre un rendimento del 4% lordo annuo sul tuo denaro.

Per l’apertura del conto, ti servono il documento d’identità o l’identità digitale SPID, la connessione internet e un dispositivo con videocamera. La data di scadenza dell’offerta si avvicina. Quindi, se vuoi ottenere fino a 100€ in Buoni Amazon, prima apri il conto e meglio è.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.