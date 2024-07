Ottieni fino a 100€ di Buoni Amazon e una carta di credito gratis con Conto Corrente Arancio Più

La banca olandese ING ha lanciato una nuova iniziativa con protagonista Conto Corrente Arancio Più: gli utenti che apriranno un nuovo conto online entro il 9 settembre, riceveranno fino a 100 euro in Buoni Amazon. Gli altri vantaggi del conto sono canone del conto e della carta di credito a zero e prelievi gratis sia in Italia che in Europa.

Questi i passaggi da seguire per ottenere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon:

Aprire Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre, aggiungendo in fase di apertura il codice ING2024 e la carta di debito Mastercard. Attivare il conto con un bonifico di qualsiasi importo entro il 29 novembre. Attivare la carta di debito con un acquisto di qualsiasi importo entro il 29 novembre per ricevere il primo Buono Amazon da 50 euro. Spendere almeno 500 euro con la carta di debito entro il 29 novembre per ricevere il secondo Buono Amazon da 50 euro. Mantenere attivi sia il conto online che la carta di debito fino a quando non si riceverà il premio via e-mail.

I vantaggi di Conto Corrente Arancio Più

Al di là della promozione in corso, grazie alla quale è possibile ricevere due Buoni Amazon per un totale di 100 euro, il conto online Conto Corrente Arancio Più presenta anche altri vantaggi. A partire dalla possibilità di avere un conto a canone zero, con l'accredito dello stipendio o della pensione (in alternativa è sufficiente registrare entrate mensili pari ad almeno 1.000 euro).

Un altro punto di forza è l'opportunità di ricevere una carta di credito (Mastercard Gold) con la quota annuale gratuita. Questa si va ad aggiungere alla carta di debito appartenente al circuito Mastercard, a canone zero e associata direttamente al conto.

Per aprire il conto collegati su questa pagina e clicca su "Apri Conto Corrente Arancio". Ricorda che per usufruire della promo dovrai aggiungere il codice ING2024.

