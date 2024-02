Ottieni buoni Amazon con Crédit Agricole, il conto senza canone

Certe opportunità non capitano certamente tutti i giorni, quindi perché lasciarsela sfuggire? L’opportunità in questo caso riguardo un conto bancario online, nel caso specifico quello offerto da Crédit Agricole.

Cos’ha di particolare questa offerta? Innanzitutto, il conto è a canone zero. Inoltre, compiendo determinati passi, puoi arrivare a ottenere fino a 150 euro di buoni Amazon. Continua a leggere per sapere come.

Conto Crédit Agricole: come ottenere i buoni Amazon

Come ottenere i buoni Amazon da 150 euro con il conto online di Crédit Agricole? Il primo passo è aprire il conto e richiedere la carta di debito VISA entro il 29 febbraio 2024.

Quanto effettuerai transazioni dal valore complessivo compreso tra i 500 e i 999,99 euro, avrai i primi 50 euro. I restanti 100 euro, invece, quando supererai i 1.000 euro di transazioni.

Il conto Crédit Agricole non vive di soli buoni Amazon in quanto a vantaggi. Offre canone gratuito per sempre, tutte le operazioni online sono gratis, compresi bonifici, pagamenti bollettini, ricariche delle carte e altre operazioni.

Tramite l'app e l'home banking, la gestione del conto diventa estremamente comoda. Inoltre, per ogni problema o richiesta, hai a disposizione l'assistenza clienti 24/7 da remoto. Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, sono molto avanzati, che metteranno a sicuro le transazioni online da frodi e malware.

Quanto detto finora ti ha sicuramente convinto della convenienza di questo conto. Oltre a essere sicuro e vantaggioso, potrai ottenere buoni Amazon da usare sulla piattaforma di e-commerce per acquistare qualsiasi cosa. Apri, quindi, subito il conto: clicca qui sotto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.