Ottieni 300 carte per spese aziendali con la piattaforma Wallester

Se si è alla ricerca di una soluzione per facilitare la gestione finanziaria della propria azienda, una delle migliori piattaforme a cui potersi affidare è Wallester, attraverso cui è possibile ottenere fino a 300 carte per le spese aziendali. L'emissione delle carte, sia fisiche che virtuali, così come l'applicazione mobile o la registrazione al servizio non presentano costi.

Wallester Business è la piattaforma multifunzionale gratuita che include l'emissione di carte aziendali, un sistema di report automatizzato, servizi di monitoraggio delle spese e API all'avanguardia per facilitare la sua integrazione con i principali dispositivi in uso.

La registrazione alla piattaforma digitale Wallester è disponibile tramite questa pagina del sito ufficiale Wallester (la pagina che si apre è in italiano).

Come ottenere 300 carte per spese aziendali con Wallester

Per iniziare a usare Wallester Business e ottenere così fino a 300 carte per le spese della propria azienda occorre prima di tutto registrarsi alla piattaforma tramite un account gratuito, completare la verifica ed effettuare la ricarica del conto tramite bonifico.

A seguire, sarà possibile generare carte fisiche e virtuali in grado di fornire accesso istantaneo ai fondi dell'azienda. I titolari di ciascuna attività possono inoltre impostare dei limiti di spesa individuali e monitorare tutte le transazioni attraverso un unico pannello (sono disponibili anche le notifiche immediate).

Wallester Business rimane una soluzione gratuita dal momento che i suoi guadagni derivano dalle sue collaborazioni con giganti del settore come Visa, partnership che permettono a Wallester di fornire i servizi agli utenti in maniera del tutto free.

Il modulo di iscrizione a Wallester Business è raggiungibile a questo indirizzo del sito Wallester.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.