Ottieni 3 mesi gratis di Revolut Premium: per te un mondo di vantaggi

Nel mondo digitale di oggi, le soluzioni bancarie tradizionali stanno rapidamente lasciando spazio a nuove e innovative opzioni finanziarie. Revolut, il servizio di digital banking proposto da Revolut Ltd, è un'offerta che sta rivoluzionando il concetto di gestione finanziaria personale. E la buona notizia è che ora hai la possibilità di sperimentare tutti i vantaggi del piano Premium gratuitamente (anziché 7,99 euro mensili) per ben tre mesi. Con un'ampia gamma di funzionalità e vantaggi esclusivi, questo periodo di prova ti darà un assaggio di come una gestione finanziaria smart e senza complicazioni può migliorare la tua vita.

Un mondo di vantaggi finanziari senza costi per tre mesi

Revolut Premium ti offre l'opportunità di godere di tutti i benefici esclusivi di un servizio finanziario all'avanguardia senza alcun costo per un intero trimestre. Durante questi tre mesi, avrai accesso a funzionalità che ti permetteranno di gestire i tuoi soldi in modo intelligente, risparmiare denaro durante i tuoi viaggi e proteggere i tuoi acquisti, oltre a un conto multivaluta e una comoda carta Mastercard.

Con Revolut Premium, sarai in grado di viaggiare in tutto il mondo senza preoccuparti dei cambi valuta. Avrai accesso a scambi valutari illimitati, consentendoti di risparmiare denaro e di evitare le spese extra associate ai cambi valuta tradizionali. Inoltre, grazie al programma di cashback di Revolut Premium, potrai ottenere fino al 10% di rimborso sulle prenotazioni di soggiorni. Questo significa che ogni viaggio diventerà un'opportunità per risparmiare e goderti esperienze uniche senza dover compromettere il tuo bilancio.

Non c'è niente di più frustrante di un volo in ritardo o la perdita del bagaglio durante un viaggio. Con Revolut Premium, avrai la tranquillità di una copertura assicurativa completa che include l'assistenza medica e dentistica d'emergenza globale, copertura per voli in ritardo e un'assicurazione sul bagaglio. Inoltre, potrai effettuare trasferimenti di denaro gratuiti e illimitati, monitorare il tuo denaro direttamente dall'app e prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni dai bancomat della rete nazionale.

Tra i vantaggi della piattaforma c'è anche una protezione extra per i tuoi acquisti. Riceverai fino a 2.500 euro all'anno di copertura per l'acquisto di articoli danneggiati o rubati, avrai un periodo di reso esteso di 90 giorni e potrai richiedere il rimborso del costo dei biglietti ad eventi a cui non puoi partecipare.

Scegliere Revolut Premium significa entrare in un mondo di possibilità finanziarie, viaggiare senza preoccupazioni e godere di vantaggi giornalieri esclusivi. Richiedere i tre mesi gratuiti è semplicissimo: accedi alla pagina della promozione, inserisci il tuo numero di telefono e segui le istruzioni che ti verranno fornite.

