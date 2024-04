Ottieni 3 mesi gratis di Revolut Premium, la carta ideale per chi viaggia

Se durante l'anno sei spesso fuori dall'Italia per scoprire nuove mete o per viaggi di lavoro, ti invitiamo a prendere in considerazione Revolut, la carta ideale per chi trascorre molto tempo all'estero. In questo momento è attiva una promozione che consente di iscriversi e ricevere 3 mesi del piano Premium gratis, semplicemente inserendo il proprio numero di telefono.

Carta multivaluta, assicurazione inclusa, cashback su soggiorni in strutture selezionate: sono solo alcuni dei vantaggi di Revolut Premium, a cui si aggiungono anche una protezione granitica delle proprie finanze e tutta una serie di abbonamenti premium inclusi nel canone mensile.

Come riscattare l'offerta di 3 mesi di Revolut Premium gratis

Per ottenere 3 mesi gratis di Revolut Premium collegati alla pagina dedicata alla promozione, inserisci il numero di cellulare e premi sul pulsante Inizia subito. Il passaggio successivo prevede l'iscrizione di un nuovo conto Revolut.

Fatto questo, attendi la ricezione dell'invito a provare Premium ed esegui dunque l'upgrade. Al termine dei tre mesi gratuiti, l'abbonamento si rinnoverà in automatico a 9,99 euro al mese, a meno che tu non scelga di disdire il contratto prima (la disdetta non prevede costi aggiuntivi).

Tra i vantaggi dell'account Premium si annoverano anche abbonamenti a pagamento quali NordVPN (piano Standard), Sleep Cycle (Premium), Tinder (piano Plus), Picsart (piano Gold), Freeletics (piano Coach) e Headspace (abbonamento). Un ulteriore punto di forza è la possibilità di convertire più di 29 valute senza commissioni di cambio (dal lunedì al venerdì).

Puoi riscattare l'offerta di 3 mesi di Premium gratis tramite questa pagina del sito ufficiale Revolut. L'iscrizione richiede solo pochi minuti del tuo tempo libero.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione