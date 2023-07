Ottieni 2TB con Internxt cloud grazie al 75% di sconto

Internxt è ancora un'ottima opportunità per ottenere uno spazio su cloud enorme, da ben 2TB, a soli 26,98€ all'anno. Un prezzo scontato del 75% con cui è possibile beneficiare di un servizio sicuro, che garantisce il massimo dell'anonimato e offre la crittografia più efficace.

Con Internxt tutti vostri file saranno accessibili ovunque e la gestione è veramente semplice, grazie all'app disponibile sia per PC che anche per smartphone Android e iOS. Ma scendiamo nel dettaglio e scopriamo cosa offre.

Internxt: 2TB di spazio accessibili ovunque dai vostri dispositiv

Internxt è realizzato intorno la privacy dell'utente. È progettato per fornire il massimo livello di sicurezza e non raccoglie alcun dato da parte degli utenti. Dati come password e altre informazioni rimarranno private.

Ogni dato è crittografato sia quando è in transito che quando viene memorizzato sui server. I file vengono frammentati e crittografati con cifratura AES a 256-bit "a conoscenza zero", in modo che sia solo il proprietario ad averne accesso, e nessun altro. Il servizio è anche certificato in maniera totalmente indipendente da Securitum, una delle principali società europee per quanto riguarda i test di sicurezza informatica.

I server Internxt sono distribuiti per tutta l'europa e garantiscono in questo modo le migliori prestazioni con tutte le connessioni. L'applicazione fornita con il servizio è pensata per agevolare il flusso di lavoro, grazie all'interfaccia pulita e lineare.

La ridondanza integrata consente di sottoporre a backup automatici tutti i dati nei server europei. Documenti e progetti di lavoro, o altri dati importanti, sono al sicuro da possibili perdite accidentali, solitamente causate da problemi alle unità di archiviazione o attacchi informatici.

Avete delle foto? Internxt le memorizza tutte in automatico all'interno di una galleria online apposita. Queste verranno salvate così in un unico posto, in modo da essere sempre accessibili ai dispositivi collegati, in qualsiasi posto.

Acquistate ora il piano da 2TB in sconto oppure provate il servizio gratuitamente creando una account da 10GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.