Ottieni 25 euro di bonus aprendo un nuovo conto HYPE Premium

Nell'ambito della nuova promo in corso, l'iscrizione al conto HYPE Premium tramite il codice promozionale CIAOHYPER consente di ottenere 25 euro di bonus. Inoltre, è possibile sfruttare il nuovo servizio Credit Boost, una forma di prestito istantaneo online che permette di richiedere fino a 2.000 euro.

L'account Premium è il conto all inclusive di HYPE, con un accesso senza limiti a tutti i servizi proposti dall'app finanziaria collegata al Gruppo Sella. Tra questi si annoverano pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo, una carta di debito World Elite Mastercard, un'assicurazione inclusa su viaggi, spese mediche e shopping, più un'assistenza prioritaria tramite WhatsApp.

I vantaggi di HYPE Premium

Il bonus di ingresso CIAOHYPER del valore di 25 euro è riservato agli utenti che apriranno il conto HYPE Premium entro il 31 dicembre di quest'anno. Per attivare il buono di benvenuto è necessario inserire in fase di registrazione il codice promo CIAOHYPER, oltre a effettuare una o più transazioni di almeno 50 euro entro i 30 giorni successi all'apertura del conto. Il bonus verrà riconosciuto a titolo di rimborso delle transazioni operate in precedenza entro i successivi 7 giorni lavorativi.

Tornando ai principali punti di forza del conto Premium, segnaliamo i prelievi gratuiti in tutto il mondo, indipendentemente dal tipo di valuta, l'assenza di commissioni per i pagamenti delle bollette e i bonifici istantanei gratis. A tutto questo si aggiunge inoltre un'assicurazione all inclusive per la copertura di spese mediche, l'eventuale smarrimento dei bagagli e il ritardo del volo aereo, più l'accesso esclusivo a oltre 1.000 lounge negli aeroporto di tutto il mondo.

L'iscrizione al conto HYPE Premium è disponibile compilando il form su questa pagina del sito ufficiale. Inserisci il codice CIAOHYPER per ricevere 25 euro di bonus.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.