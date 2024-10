Ottieni 200€ in Buoni Regalo Amazon con il conto online Credem Link

Nell'ambito dell'iniziativa "Conto Credem Link Ti Premia", Credem Banca offre 200 euro in Buoni Regalo Amazon a chi apre il conto online Credem Link entro il 31 ottobre, utilizzando in fase di iscrizione il codice promozionale PROMO200. L'offerta si rivolge ai nuovi clienti Credem che abbiano compiuto la maggiore età e siano residenti o domiciliati all'interno del territorio italiano.

Credem Link è un conto corrente online a canone zero, che si distingue dagli altri per mettere a disposizione un team di consulenti Credem sempre operativo, sia in filiale che da remoto. Associata al conto c'è anche la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard, con canone zero per il primo anno.

Come ottenere 200 euro in Buoni Regalo Amazon con Credem Link

Ecco la modalità di partecipazione prevista dal regolamento ufficiale della promozione "Conto Credem Link Ti Premia":

richiedi l'apertura del conto Credem Link e della carta di debito internazionale Mastercard associata entro il 31 ottobre, usando il codice promozionale "PROMO200";

attiva il servizio di firma elettronica sul sito credem.it;

attiva la carta di debito ed effettua pagamenti per un importo complessivo di almeno 1.000 euro entro il 30 novembre (oppure richiedi l'accredito dello stipendio o della pensione sul conto online appena aperto).

L'invio del Buono Amazon da 200 euro avverrà all'indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione del conto, a partire dal 15 gennaio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 gennaio. Per riscattare il premio sarà sufficiente effettuare l'accesso al link presente all'interno dell'e-mail. Credem suggerisce ai partecipanti di liberare la mailbox e verificare che l'indirizzo e-mail sia corretto.

Puoi aprire Credem Link direttamente online tramite questa pagina del sito ufficiale di Credem Banca: è richiesto un documento d'identità o lo SPID (quest'ultimo velocizzerà ulteriormente le operazioni).





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.