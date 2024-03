Ottieni 2 anni gratuiti con l'abbonamento annuale a PrivateVPN

La navigazione online non è tutta rosa e fiori. Le sorprese spiacevoli non mancano, tipo il blocco geografico che impedisce l’accesso a contenuti specifici. Niente paura: con PrivateVPN, la soluzione adesso è a portata di mano, grazie a un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire: 2 anni gratuiti se sottoscrivi l’abbonamento annuale. Continua a leggere per conoscere questa promozione nei dettagli.

Due anni gratuiti con PrivateVPN: la libertà online è adesso tua

Abbonarti a PrivateVPN significa dire addio alle restrizioni geografiche. Che tu voglia goderti l’ultima serie TV americana o accedere a siti limitati, il provider ti apre le porte a un mondo privo di confini. E la promozione attuale è davvero incredibile: sconto dell’85% e 24 mesi gratis aggiuntivi.

L’applicazione di PrivateVPN, disponibile per una vasta gamma di device, ti permette di connetterti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. I server ad alta velocità garantiscono una navigazione fluida e priva di interruzione, ideale per lo streaming in alta definizione.

Il setup è facilissimo. Una volta attivata la VPN, avrai sempre a disposizione il supporto clienti, pronto ad assisterti per ogni problematica. Non temere per la sicurezza, perché PrivateVPN tiene molto a questo aspetto. Infatti utilizza la crittografia a 2048-bit con AES-256, così i tuoi dati rimangano privati e protetti.

Per soli 75€ all’anno, meno di 2€ al mese, avrai accesso a oltre 200 server in 63 nazioni. Cambiare server è semplice e veloce, e se non sei soddisfatto, puoi rescindere l’abbonamento entro i primi 30 giorni, con la garanzia soddisfatti o rimborsati.

Tirando le somme, l’offerta di PrivateVPN è un’opportunità da cogliere al volo, senza pensarci troppo. Questo non solo per la convenienza economica ma anche per la libertà che offre nella navigazione online. Approfitta ora di 2 anni gratuiti e scopri un nuovo modo di vivere il web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.