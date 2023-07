Ottieni 180 + minuti e SMS illimitati a 7,99€ con l'offerta ho. Mobile

ho. Mobile torna nuovamente con una nuova offerta destinata agli utenti che sono già clienti Iliad, Fastweb, Coop Voice e altri operatori virtuali. La promozione consente infatti di beneficiare di ben 180GB, oltre a minuti e SMS illimitati al costo di soli 7,99€ al mese.

ho. Mobile è l'operatore virtuale lanciato da Vodafone, in grado di offrire una copertura del 98% della rete 4G su tutto il territorio nazionale. Permette di controllare agevolmente i consumi e altre impostazioni dell'offerta tramite l'app ed è possibile recedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'abbonamento.

ho. Mobile: un'offerta da non lasciarsi scappare

L'offerta di ho. è un'ottima occasione per beneficiare di una navigazione davvero agevole, grazie ai 180GB disponibili, oltre a chiamate e messaggi senza nessun tipo di limite. Guardate video ad alta risoluzione, navigate visualizzando i contenuti nei social o scaricate app e aggiornamenti senza preoccuparvi di terminare il traffico.

Non volete cambiare numero? Decidete se mantenere il vostro oppure averne uno nuovo in fase di attivazione. La procedura è semplice, potete procedere ad attivare ho. online, attraverso la pagina web dedicata, attivando la scheda SIM in app o anche in edicola, dove è anche possibile ritirarla pagandola in contanti. Sta a voi scegliere durante la procedura.

Basterà fare una ricarica iniziale di 8€, per attivare la SIM e iniziare da subito a usare la scheda per chiamare e navigare con il proprio smartphone.

Scaricate l'applicazione ho. da Play Store o App Store per avere tutto sotto controllo, monitorando consumi riguardo il traffico e altri aspetti dell'offerta in un unico posto. Il vostro conto o la vostra carta non supporta le ricariche telefoniche per ho.? Potete ricaricare direttamente dall'app con un semplice tocco, scegliendo l'importo desiderato o impostate la ricarica automatica mensile, in modo da togliervi il pensiero.

Troverete tutte le opzioni utili per la configurazione internet, il supporto o altro.

Abbonatevi ora a ho. e approfittate dell'offerta prima che scada!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.