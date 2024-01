Ottieni 1 anno di Microsoft 365 Personal a soli 47,99 euro (offerta Amazon)

L'abbonamento di 12 mesi Microsoft 365 Personal è in offerta in queste ore su Amazon a 47,99 euro, per effetto del 30% di sconto sul prezzo consigliato di 69 euro. Compatibile con PC Windows, Mac, device Android e dispositivi mobili firmati Apple, il prodotto è disponibile anche in 3 rate a interessi zero da 16 euro al mese.

Il prezzo si riferisce al software con codice di attivazione via posta, con la consegna prevista entro la giornata di domani per tutti gli utenti abbonati a Prime, che beneficiano delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra-rapida. L'articolo con codice di attivazione via e-mail è invece disponibile a un prezzo superiore ai 50 euro.

1 anno di Microsoft 365 Personal in sconto del 30% su Amazon

Il pacchetto Microsoft 365 Personal è valido per 1 persona e include le app premium di Microsoft pensate per la produttività e la sicurezza, nonché uno spazio di archiviazione cloud pari a 1 TB e una sicurezza avanzata tramite Microsoft Defender per dati e dispositivi.

L'abbonamento può essere sfruttato su un massimo di cinque dispositivi, tra PC, Mac e dispositivi mobili (inclusi smartphone e tablet Android, iPhone e iPad). Tra le app premium sempre aggiornate segnaliamo la presenza di Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Microsoft Editor e OneNote.

Disponibili anche le videochiamate per tutto il giorno con Microsoft Teams insieme all'editor video Clipchamp, con inclusi effetti e filtri premium.

Approfitta subito del maxi sconto Amazon per ottenere 1 anno di abbonamento a Microsoft 365 Personal al super prezzo di 47,99 euro. L'offerta potrebbe terminare già nelle prossime ore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.