Ottieni 1 anno di Disney+ al prezzo di 8 mesi con quest'offerta

Hai tempo fino al 31 ottobre per aderire all'offerta speciale di Disney+: 1 anno di servizio al prezzo di 8 mesi, con accesso illimitato all'intero catalogo della piattaforma streaming. Ti ricordiamo che dal 1° novembre entrerà in vigore la rivoluzione dei nuovi piani: Standard con pubblicità, Standard e Premium, con prezzi fino a 11,99 euro al mese rispetto agli attuali 8,99 euro. Si tratta dunque di un'occasione irripetibile, nel vero senso della parola, visto che un minuto dopo la fine della promo si entrerà in una nuova era.

Ultimi giorni per aderire all'offerta di Disney+

Grazie all'offerta di Disney+ guarderai i nuovi Originals, i film di maggior successo e le serie più imperdibili per 1 anno al prezzo di 8. Alla scadenza dei 12 mesi, l'abbonamento si rinnoverà in automatico al prezzo del piano Premium, pari a 119,90 euro. Puoi comunque sempre disdire prima del termine dei 12 mesi o scegliere un altro piano di abbonamento.

Ecco nel dettaglio i nuovi piani con i relativi prezzi di Disney+ a partire dal 1° novembre:

Premium: 119,90 euro all'anno (o 11,99 euro al mese)

Standard: 89,90 euro all'anno (o 8,99 euro al mese)

Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese

Il piano Premium offrirà la massima risoluzione possibile (fino al 4K UHD e HDR), la visione su 4 dispositivi in contemporanea, l'audio Dolby Atmos e il download dei contenuti.

Con Standard si otterrà una risoluzione fino al Full HD 1080p, la visione su 2 dispositivi in contemporanea, il download dei contenuti e l'audio 5.1 e stereo.

Standard con pubblicità sarà il piano più economico di Disney+, queste le sue caratteristiche principali: presenza di annunci pubblicitari, risoluzione fino al FullHD 1080p, 2 stream in contemporanea e audio 5.1 e stereo. Non sarà disponibile l'opzione del download dei contenuti né si potrà scegliere la fatturazione annuale.

Approfitta ora della promozione di Disney+ per avere accesso illimitato al catalogo della piattaforma streaming per 1 anno intero al prezzo di 8 mesi.

