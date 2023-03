Oscar 2023 allerta malware: come non correre rischi

Anche se l'assegnazione degli Oscar 2023 e i malware non sembrano avere alcun tipo di nesso logico, in realtà non è così.

Con l'approssimarsi dell'attesa kermesse, che si terrà nella notte italiana tra il 12 e il 13 marzo, online stanno circolando un numero impressionante di copie piratate dei film in concorso.

Per evitare di pagare servizi di streaming leciti, infatti, sono molte le persone che si affidano a questo tipo di contenuto che, oltre ad essere illegale è anche molto pericoloso per chi non è protetto da antivirus adeguati.

Come affermato dagli esperti di sicurezza digitale di ReasonLabs, infatti, in questi ultimi giorni si stanno diffondendo online una quantità enormi di file torrent con alcune delle pellicole più attese in occasione degli Oscar 2023.

In questo contesto, però, i cybercriminali riescono spesso a inserire malware mietendo un numero enorme di vittime.

Oscar 2023: attenzione al download di copie piratate dei film

Tra le tante produzioni coinvolte, si parla di film come All Quiet on the Western Front, The Banshees of Inisherin, Avatar: The Way of Water e Top Gun: Maverick.

Sfruttando l'attenzione relativa a tali pellicole, i cybercriminali stanno portando avanti un'azione su vasta scala. Al di là dei presunti file video, che consentono in realtà l'attivazione del malware, non mancano anche elementi pericolosi presenti in file correlati, come ad esempio eventuali sottotitoli.

Come è possibile evitare rischi in tal senso?

Il download illegale di film è reato e, oltre a ciò, può comportare rischi notevoli lato sicurezza informatica. Evitare questo tipo di file, dunque, è pressoché d'obbligo.

Anche in caso di comportamento entro i confini della legalità, l'adozione di un antivirus adeguato è comunque consigliata. In tal senso Norton 360 Premium rappresenta il top del settore.

Non stiamo parlando di un semplice antivirus, ma di una suite di sicurezza completa.

A dimostrazione di ciò, il pacchetto include anche una VPN, un gestore di password e tanti altri strumenti specifici e verticali per proteggere un computer da qualunque tipo di minaccia.

