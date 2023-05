OSCAL Pad60: un tablet super economico che vale tanto (79€)

Se stai pensando di acquistare un tablet super economico ma non vuoi ritrovarti con un semplice fermacarte, allora dai un'occhiata a questa offerta molto interessante. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il tablet OSCAL Pad60 a soli 79,97 euro, invece che 99,97 euro, applicando il coupon in pagina.

Già il prezzo originale non è altissimo ma con questo ulteriore sconto che ti permette di risparmiare 20 euro è da prendere al volo. Questo tablet ha un bellissimo display, un ottimo processore e diverse caratteristiche che lo rendono perfetto per studio e lavoro.

OSCAL Pad60: il tablet che costa pochissimo ma non delude

Ovviamente quando siamo di fronte a prezzi così bassi è normale avere dei dubbi sul fatto che il prodotto non sia di ottima qualità. Invece OSCAL Pad60, nonostante il prezzo ridicolo, presenta delle ottime caratteristiche. Ha un bellissimo display da 10,1 pollici con risoluzione HD+ e una cornice sottile che ti permetterà di vedere streaming e video in modo coinvolgente.

Possiede una super batteria da 6580 mAh in grado di durare a lungo. È dotato di una fotocamera posteriore da 5 MP e una anteriore da 2 MP. Monta un potente processore Quad-core con a supporto 3 GB di RAM e una memoria interna da 64GB che potrai anche spandere con una microSD fino a 1 TB.

Insomma per la cifra che paghi potrai avere davvero un ottimo dispositivo. Devi fare presto però perché l'offerta scadrà breve. Quindi prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo OSCAL Pad60 a soli 79,97 euro, invece che 99,97 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.