Originale Apple Magic Keyboard: PRECIPITA il prezzo grazie al 15% in meno!

Non accontentarti di una semplice tastiera: scegli l'eccellenza! Soprattutto se disponi già di un dispositivo Mac, non puoi farti mancare la meravigliosa Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico a soli 173,99€.

Il 15% di sconto applicato da Amazon fa crollare il prezzo originale e rende Apple Magic Keyboard un vera e propria occasione di risparmio. Questa tastiera Bluetooth, dotata di un tastierino numerico e del rivoluzionario Touch ID, è progettata per offrire la massima comodità e compatibilità con i tuoi dispositivi Mac con chip italiano. Inoltre, i tasti neri aggiungono un tocco di stile che si integra perfettamente con l'estetica di ogni ambiente.

Touch ID integrato per una sicurezza avanzata

Uno dei principali vantaggi dell'Apple Magic Keyboard è la presenza del Touch ID integrato direttamente sulla tastiera. Questa tecnologia avanzata consente di sbloccare rapidamente il tuo Mac, autorizzare gli acquisti su Apple Pay e accedere in modo sicuro alle password e alle app protette, tutto con un semplice tocco del dito. Con il Touch ID, puoi goderti la massima tranquillità sapendo che i tuoi dati sono al sicuro e protetti.

Se sei abituato a lavorare con numeri e calcoli complessi, apprezzerai sicuramente il tastierino numerico integrato nell'Apple Magic Keyboard. Questo comodo aggiornamento non solo ti permette di inserire rapidamente numeri e eseguire calcoli, ma aumenta anche la tua produttività, consentendoti di completare le tue attività in modo più efficiente e senza interruzioni. Insomma, l'Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico rappresenta il non plus ultra per chi cerca una tastiera elegante, funzionale e altamente compatibile con i dispositivi Apple.

Non perdere Apple Magic Keyboard con questa offerta top che fa crollare il prezzo del 15% facendotela pagare solo 173,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.