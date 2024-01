Oral-B Pro 3: 2 spazzolini elettrici a PREZZO REGALO (-20%)

Se fai presto oggi puoi mettere le mani su ben 2 spazzolini elettrici professionali a un prezzo davvero molto vantaggioso. Quindi fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello 2 Oral-B Pro 3 a soli 69,99 euro, invece che 87,70 euro.

Questi 2 spazzolini elettrici ricaricabili ti garantiranno una pulizia dei denti eccezionale in meno tempo e con pochissimo sforzo. Perfetti anche per i più piccoli che magari non hanno tanta voglia di spazzolare i denti. E poi adesso puoi avvalerti dello sconto del 20% che ti fa risparmiare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 23,33 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Oral-B Pro 3: lo spazzolino elettrico migliore per qualità prezzo

Rispetto a uno spazzolino tradizionale Oral-B Pro 3 è in grado di rimuovere più efficacemente la placca, il 100% in più. La testina rotonda garantisce una pulizia accurata per ogni singolo dente, riuscendo ad arrivare in tutte le zone. Potrai scegliere una delle 3 modalità di pulizia in base alle tue esigenze premendo il pulsante.

Ha un sensore della pressione che aiuta a proteggere le gengive e un timer incorporato che attiva una vibrazione ogni 30 secondi per 4 volte. Se a ogni vibrazione cambi zona di spazzolamento riuscirai ad avere una pulizia perfetta. E poi possiede una mega batteria che dura per più di 2 settimane con una sola ricarica.

Insomma questa è l'offerta del giorno nella categoria e devi fare alla svelta prima che scada. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuoi 2 Oral-B Pro 3 a soli 69,99 euro, invece che 87,70 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

