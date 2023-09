Oral B e Alexa: la coppia vincente IN SCONTO per igiene orale e intrattenimento!

Molte volte capita di associare due cose molto diverse tra loro e molte volte capita che queste accoppiate funzionino bene. Un po' per via del discorso de "gli opposti si attraggono", un po' perché, spesso, una logica interessante di fondo anche nelle associazioni più curiose c'è. Questo è il caso di Oral-B e Alexa che vengono proposti insieme con uno sconto del 56% per un prezzo finale di 119,99€ che vi faranno avere lo spazzolino elettrico ricaricabile e il dispositivo Echo Pop in un unico pacchetto d'acquisto.

Lavarsi i denti in compagnia di Alexa: la proposta di Oral-B scontata da Amazon al 56%

Lo spazzolino elettrico di Oral-B in questione presenta una rivoluzionaria tecnologia magnetica per la migliore pulizia di Oral-B di sempre, per una sensazione di pulito purificante professionale e un'incredibile esperienza di spazzolamento delicato. Un'esclusiva testina rotonda che garantisce una ensazione di freschezza e pulizia in bocca. Gengive più sane al 100% in una settimana rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale.

Il tutto insieme ad Alexa Echo Pop che dalla sua offre un suono ricco, ideale per stanze da letto e spazi ridotti grazie alle sue dimensioni contenute. Abbastanza piccolo da stare bene ovunque, anche in bagno, ma così potente da non passare inosservato. Potrete chiedere ad Alexa di impostare un timer, controllare il meteo, leggere le notizie, controllare il calendario, effettuare una chiamata, rispondere alle tue domande e molto altro ancora. Un'accoppiata vincente, dunque, quella proposta in sconto da Amazon.

Lo sconto proposto da Amazon in questa particolare e interessante offerta che prevede uno spazzolino Oral-B ricaricabile con Alexa Echo Pop incluso, equivale ad un risparmio del 56% per un prezzo finale di 119,99€. Non perdete questa occasione così ghiotta!

