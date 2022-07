Oracle Linux 9: arrivato l'Unbreakable Enterprise Kernel R7

Il team di sviluppatori Oracle ha annunciato alla propria community di utenti e clienti la disponibilità, in forma di general availability, della nuova major release di Oracle Linux 9. Si tratta di una distribuzione basata sui medesimi pacchetti di Red Hat Enterprise Linux 9. Tale sistema operativo ha come target principale il mondo aziendale e dei server cloud. L'accesso a tale distribuzione è gratuito ma ovviamente Oracle incoraggia caldamente gli utenti a sottoscrivere il suo vasto ventaglio di servizi di assistenza dedicati alle imprese. Oracle Linux 9 offre un numeroso set di strumenti avanzati dedicati alla virtualizzazione e più in generale alla gestione dei sistemi di cloud computing nativi, ibridi e multicloud. Quest'ultima incarnazione della distribuzione viene equipaggiata con l'Unbreakable Enterprise Kernel R7, ovvero una versione personalizzata con diverse patch dedicate del kernel Linux 5.15 LTS.

L'Unbreakable Enterprise Kernel R7 offre nello specifico diversi setting particolari dedicati al miglioramento della sicurezza, elemento essenziale soprattutto in ambito aziendale, ed inoltre garantisce il supporto alle VirtualBox Shared Folder oltre a diversi tuning per il file system Btrfs. Oltretutto, cosi come Red Hat Enterprise Linux 9, il team di coder ha adottato come compilatore di default GCC 11 ed il formato RPM Zstd per la compressione dei pacchetti software.

Oracle Linux 9.0 è una distribuzione pensata proprio come alternativa più rifinita di Red Hat Enterprise Linux 9. Si tratta di un sistema pensato in special modo per la realizzazione di infrastrutture e servizi cloud-based o magari di grossi datacenter dedicati al mondo del machine learning e delle intelligenze artificiali. Oracle Linux 9.0 mantiene anche una completa compatibilità binaria con Red Hat Enterprise Linux e le sue principali derivate come CentOS o Fedora. Tale sistema è supportato dai principali ambienti ibridi e multicloud quindi gli amministratori di sistema non dovranno sfruttare configurazioni particolari per operare con Oracle Linux 9.0 nel proprio ambiente di lavoro.