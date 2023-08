Gli sconti su Amazon si fanno doppi e tu risparmi un sacco di soldi. Oggi per esempio puoi acquistare le Cuffie Bluetooth Blackview è pagarle pochissimo grazie allo sconto del 25% che si somma ad un coupon del 20%. Le paghi poco più di 20 euro.

Cuffie Bluetooth Blackview: connessione veloce e stabile e 36 ore di riproduzione

Gli auricolari Bluetooth Blackview Airbuds 4 utilizzano la tecnologia avanzata Bluetooth 5.3, che garantisce una velocità di connessione più veloce e più stabile. Non è necessario estrarre gli auricolari per la prima connessione, basta aprire la scatola di ricarica per connetterli al telefono cellulare tramite Bluetooth.

Queste cuffie Bluetooth dotate di altoparlante da 13 mm e diaframma composito a tre strati offrono una qualità del suono ad alta definizione. Ogni cuffia presenta un microfono ENC a cancellazione di rumore per migliorare il parlato e ridurre il rumore di fondo, in modo da poter sentire chiaramente la voce all'altro capo.

E ancora si tratta di auricolari comodi da indossare e da gestire tramite il controllo Smart Touch. Sono, infatti, dotati di inserti in silicone di tre diverse dimensioni, progettati per garantire una vestibilità perfetta senza affaticamento o dolore anche dopo un uso prolungato. Dovrai semplicemente toccare la cuffia per eseguire le seguenti operazioni: mettere in pausa la riproduzione, cambiare traccia, regolare il volume, controllare le chiamate, attivare l'assistente vocale, ecc.

Le cuffie wireless possono offrire fino a 8 ore di suono di alta qualità con una singola carica, mentre la scatola di ricarica inclusa può essere ricaricata altre 5 volte per un'autonomia totale fino a 36 ore. Con il caricatore rapido Type-C, la ricarica completa richiede solo 1,5 ore. Infine si tratta di un dispositivo impermeabile IPX7 che risulta compatibile con la maggior parte dei dispositivi smart Bluetooth, tra cui iPhone, Samsung, Huawei, smartphone Android, PC e Mac.

Prendilo ora su Amazon ad un prezzo mini!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.