Ora puoi avere per due anni (e con 2 mesi gratis) la miglior VPN di sempre a soli 1,99€ al mese

Quelli che fino a qualche anno fa erano servizi aggiuntivi, opzionali, cui poter decidere anche di non attivare, oggi sono invece diventati indispensabili. È il caso della VPN, la Virtual Private Network (Rete Privata Virtuale), uno strumento oggi irrinunciabile per la quantità (e la gravità) dei rischi che corriamo navigando online senza questo tipo di protezione. Private Internet Access, tra le migliori VPN a livello internazionale, è ora in offerta con l’81% di sconto.

Cosa puoi fare con la VPN di Private Internet Access

Perché Private Internet Access è considerata tra le VPN più affidabili al mondo? Innanzitutto, perché protegge la navigazione con un sistema di crittografia avanzata (AES-256), lo stesso impiegato anche in ambito governativo. A questo si aggiunge una politica no-log che impedisce al provider di registrare o conservare dati relativi all’attività online degli utenti. Anche in caso di disconnessione, la funzione “kill switch” blocca il traffico in uscita per evitare fughe di dati.

Inoltre con Private Internet Access ci si può collegare a uno dei tantissi server disponibili in tutto il mondo così da accedere a contenuti non disponibili in Italia, superando le limitazioni geografiche in modo semplice. Per chi gioca online, la VPN aiuta a ridurre il ping e ad aggirare eventuali rallentamenti imposti dagli operatori durante le ore di punta. È anche possibile accedere a server di gioco internazionali o a contenuti non ancora distribuiti localmente.

Tra i tanti vantaggi di Private Internet Access ci sono anche quelli dedicati a chi lavora da remoto o viaggia spesso. Con questa VPN, infatti, ci si può collegare alle reti pubbliche in maggiore sicurezza e accedere a risorse aziendali o strumenti digitali non disponibili ovunque.

Con soli 51,74€ (1,99€ al mese) puoi finalmente dire addio a tutti i problemi e i rischi di navigazione, accedendo a una VPN efficiente, sicura e affidabile: attiva ora la VPN di Private Internet Access.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.