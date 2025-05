Ora non serve più che usi i tuoi dati personali per le iscrizioni a siti web e servizi online

Le persone che frequentano il web per almeno un paio d'ore al giorno spesso e volentieri completano almeno una nuova registrazione a un sito o a un servizio digitale al giorno, di cui poi si dimenticano con altrettanta facilità. La frittata è però ormai fatta, dal momento che per l'iscrizione sono stati utilizzati i propri dati personali, con tutte le implicazioni del caso. Le nostre informazioni, lo ricordiamo per l'ennesima volta, sono fondamentali per le aziende, forse ancora più degli abbonamenti, eccetera, ecco perché non deve stupire che numerosi servizi online siano gratuiti.

Per fortuna, la tecnologia in questi anni ha fatto importanti passi in avanti. Oggi esistono infatti strumenti efficaci che consentono di completare la registrazione a questo o a quell'altro servizio o sito web senza dover più usare i dati personali, quelli reali intendiamo, ma dettagli personali finti, di una persona cioè che non esiste. Uno dei migliori strumenti è Alternative ID, che consente di proteggere la propria identità online mantenendo nome, indirizzo e-mail e altri dati di questo tipo lontani dalla portata dei broker dei dati, evitando così lo spam via telefono e e-mail. Alternative ID è incluso in tutti i piani di Surfshark VPN, ora in offerta al prezzo scontato di 3,19 euro al mese, con sconti fino all'81%.

Come funziona Alternative ID

Alternative ID è un tool progettato dal team di Surfshark che permette di generare un nome e un indirizzo e-mail fake per mascherare il proprio nome e le informazioni di contatto. Può tornare molto utile sui siti di cui non ci si fida, in modo così da evitare lo spam, le pratiche di stalking online ed eventuali fughe di dati.

Tra i suoi vantaggi vi è anche la compilazione automatica, che permette di inserire in automatico i dati generati dal software per completare in automatico l'iscrizione ai siti web. Tutto questo, infine, consente di evitare che le proprie informazioni reali finiscano nelle mani sbagliate quando si verificano le violazioni di dati.

