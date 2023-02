OPPO Watch Free gode di uno sconto del 40% su Amazon

Il più recente orologio da polso di OPPO è una fantastica implementazione della filosofia dell'azienda verso gli smartphone nel regno della tecnologia indossabile. L'OPPO Watch Free è un'opzione eccellente per chi desidera un orologio da polso elegante con una configurazione minima, poiché nonostante alcuni compromessi, le funzionalità di base funzionano bene ed è economico. Acquistalo su Amazon a soli 59,99€ invece di 99,99€.

A causa dell'ascesa fulminea dell'Apple Watch nel mercato degli smartwatch, i concorrenti hanno cercato a lungo di emulare il suo successo. Sia le aziende affermate che quelle più recenti stanno imparando a loro spese che è più facile a dirsi che a farsi. Nel 2020 ha fatto il suo debutto un'imitazione del principale orologio da polso di Apple, l'OPPO Watch. L'orologio si basava su WearOS invece che su WatchOS e combinava un'estetica di alto livello con una durata della batteria che all'epoca superava di gran lunga quella dell'Apple Watch.

L'OPPO Watch Free segue da vicino le orme del suo predecessore, ma presenta componenti interne migliorate e un design più accattivante. Il sequel dello smartwatch OPPO è ridotto in molte aree chiave, ma la promessa di un prezzo più basso aumenta la potenziale base di clienti del dispositivo.

Si tratta di un risparmio significativo rispetto al Huawei Watch Fit, dal design simile, e costa circa la metà dell'OPPO Watch originale. Non è l'opzione più economica per chi cerca uno smartwatch o un fitness tracker, ma è molto meno di qualcosa come l'Apple Watch. L'OPPO Watch Free è più simile all'Apple Watch che a qualsiasi altro concorrente basato su Android o WearOS per quanto riguarda il design, le funzionalità e il motivo generale per cui gli smartwatch sono interessanti, utili e valgono l'investimento.

OPPO si rivolge chiaramente ai clienti che non sono esigenti in fatto di estetica, dal momento che il dispositivo è privo di pulsanti fisici o di una corona digitale equivalente. Nonostante la completa dipendenza dello smartwatch dal touchscreen, il concetto di base è rimasto per lo più invariato. L'OPPO Watch Free è un orologio da polso in grado di monitorare la frequenza cardiaca e il ritmo del sonno e di ricaricarsi con una speciale connessione. L'orologio da polso ha ben 108 o più impostazioni di esercizio uniche. Approfitta ora dello sconto del 40% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.