OPPO RENO8 PRO è un MID LEVEL con caratteristiche TOP: SCONTO su Amazon

OPPO è coinvolta in diverse aree della tecnologia, inclusi accessori per dispositivi mobili e soluzioni per la realtà aumentata; oggi, però, ad essere in sconto è lo smartphone OPPO RENO8 PRO: 16% e prezzo finale di 479,99€.

Sconto e prezzo a ribasso per OPPO RENO8 PRO

L'OPPO Reno8 Pro è un dispositivo all'avanguardia che si distingue per le sue potenti capacità fotografiche e un design impressionante. Equipaggiato con una tripla fotocamera IA da 50MP SONY sul retro, cattura immagini straordinarie e dettagliate, mentre la fotocamera frontale SONY da 32MP assicura selfie di alta qualità.

Con funzioni avanzate come HDR, Panorama e 4K Ultra Night, la versatilità fotografica è al centro dell'esperienza utente. Il dispositivo presenta uno straordinario display da 6.7 pollici con tecnologia AMOLED FHD a 120Hz, garantendo una visualizzazione nitida e colori vibranti. La protezione visiva aggiunta assicura un'esperienza visiva confortevole.

Il telefono è alimentato da una potente batteria da 4500mAh. La ricarica rapida SUPERVOOC80W consente di ripristinare rapidamente l'energia del dispositivo. Il dispositivo offre un'esperienza di sblocco avanzata grazie al sistema di sblocco integrato nel display, aggiungendo un livello extra di sicurezza e facilità d'uso.

Inoltre, con la certificazione di impermeabilità IPX54, il Reno8 Pro è in grado di resistere a polvere e schizzi d'acqua, contribuendo a preservare la durata del dispositivo. Con una spaziosa memoria interna di 256 GB e 8 GB di RAM, l'OPPO Reno8 Pro è pronto a gestire una vasta gamma di applicazioni e contenuti.

Oggi, su Amazon, l'OPPO Reno8 Pro è scontato del 16% e viene venduto a 479,99€.

